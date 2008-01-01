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Циклон принесет в Европу сильные дожди и похолодание

ИА "Метеоновости" / 12:13 Среда, 21 октября



циклона с Северной Атлантики. Центр его к середине дня 20 октября достиг южного побережья Британских остров, ложбина вытянулась до юга Пиренейского полуострова. Активны и атмосферные фронты. Именно с ними были связаны сильные осадки и порывистый ветер в Испании и в Португалии, на севере Франции, в северных районах Германии, а также в южной половине Великобритании. В теплом секторе циклона "грелись" Италия, южные районы Испании, Франции, Германии, Балканы. Температура воздуха превышала привычные показатели на 4-5 градусов, но рекордов на этот раз не было.



Ненастный циклон продолжает уверенное продвижение по Европе. Сегодня, 21 октября, дождливо и ветрено на большей части территории Европы. Циклонический вихрь только усилился, стал двуцентровым. Один его центр сместился в Бискайский залив, другой занял юг Скандинавии. Атмосферные фронты вытянулись с запада на восток. В стороне от непогоды только страны Восточной Европы. Здесь принимается небольшой дождь, но сохраняется тепло. Температура воздуха выше нормы н а 2-3 градуса.



22 октября в большинстве стран Восточной Европы и на юге сохранится теплая погода, местами пройдут небольшие дожди. А в Португалии, Испании, Франции и Великобритании ожидается похолодание на 5-7 градусов, дожди, местами сильные, и резкий порывистый ветер.



23 октября на большей части территории Европы погода улучшится. Но лишь на некоторое время. Над Атлантикой кружит очередной циклон, он принесет порцию сильных дождей и ветра во Франции и в Великобританию. / meteonovosti.ru /



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