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Новости погоды
На европейском юге по ночам подмораживает
ИА "Метеоновости" / 12:38 Среда, 21 октября
Обширный антициклон поддерживает малооблачную и довольно теплую погоду на европейском юге. Температура воздуха превышает климатическую норму на пару градусов. В дневные часы довольно тепло, а ночи уже холодные - как это обычно и бывает в осенние часы. В ранние утренние часы 21 октября заморозки до -1 градуса фиксировали в Ростовской области. Чуть прохладнее, до -2 градусов, было в Волгоградской области. Но на достигнутом антициклон не остановится. Его влияние сохранится в регионе еще несколько дней. Существенных осадков по-прежнему не ожидается. Заморозки ожидаются в Ростовской и Волгоградской областях, до -2 градусов. До -1 градуса может подморозить в отдельных районах Красноярского края. А днем тепло, 12..17, на Черноморском побережье до +23. Доберутся заморозки и до Северного Кавказа. В Ставропольском крае в утренние часы 22 октября воздух может остыть до -2 градусов, в горах Северного Кавказа подморозит до -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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