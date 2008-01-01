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Новости погоды


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В Забайкалье холода отступят, осадки прекратятся


ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 21 октября

  Минувший день, 20 октября, выдался неспокойным для жителей северных районов Забайкальского края и юга Якутии. Активный циклон из Сибири пересекал эту территорию, держа путь на восток. В тыловой, холодной части этого циклона оказались южные районы Якутии и север Забайкалья. На холодном фронте прошел сильный снег. До 14 мм осадков выпало на севере Забайкальского края, а на юге Якутии еще больше, до 19 м. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 13-18 см. Зимой в морозную погоду снег остается, а в переходные сезоны начинает таять, тем более, что погода меняется.

В ближайшие дни циклонический вихрь, доставивший в Забайкалье и на юг Якутии сильные снегопады и холодный воздух, отправится далее на восток, а ему на смену придет антициклон из Китая. Существенных осадков не ожидается, ветер в порывах усилится до 10-15 м/с. Ночью термометры покажут -5..-10 градусов, местами до -17. Днем воздух прогреется до 7..12 градусов, местами +2..+7. / meteonovosti.ru /
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