

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:59 Четверг, 22 октября



Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием атлантического циклона . Ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 80%.



Погода ожидается облачная, промозглая, ветреная на фоне колебаний атмосферного давления (после незначительного роста активное понижение) и неустойчивого геомагнитного фона. Кислородный режим неблагоприятный. Метеочувствительнось - это предрасположенность организма к возникновению неблагоприятных реакций, обусловленных погодой и изменения в организме, различные ответные симптомы обострения многих болезней - это метеопатические реакции. Это свидетельствует об ослаблении защитных сил организма, о снижении его функциональных резервов. Метеопатические реакции могут быть, как легкими, так и тяжелыми и проявляться сосудистыми нарушениями, обострениями хронических болезней, особенно при суставной патологии, болезнях органов дыхания. Кроме того, при таких погодных условиях резко увеличиваются острые респираторные и простудные заболевания. Самое главное в профилактике погодообусловленных обострений - это строгое выполнение рекомендованных врачом схем лечения, прием витаминных комплексов и адаптогенов. Для регуляции обменных процессов, снижения гиподинамии и насыщения организма кислородом, следует в любую погоду совершать прогулки на свежем воздухе. Ведь, как говорил Плутарх: " Движение - это кладовая жизни!".



Геомагнитный фон 22 октября прогнозируется неустойчивый с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



