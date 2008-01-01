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Новости погоды


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Штормовой циклон накроет юг Дальнего Востока


ИА "Метеоновости" / 09:41 Четверг, 22 октября

  В конце недели штормовая погода накроет юг Дальневосточного федерального округа. В ночь на 22 октября циклон из Японского моря начнет смещаться в сторону Татарского пролива. По мере продвижения атмосферный вихрь будет углубляться и увеличиваться в масштабах. В конце недели под ударом стихии окажутся Приморье, Сахалин и Хабаровский край.

В прогнозах погоды на 23-24 октября сильные, в отдельных районах очень сильные осадки (дождь, дождь со снегом, мокрый снег). Местами при небольшой отрицательной и близкой к нулю температуре возможны гололедные явления и налипание мокрого снега, дороги станут скользкими. Ожидается сильный, местами штормовой ветер, на побережье возможно усиление до ураганных значений. / meteonovosti.ru /
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