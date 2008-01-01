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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:42 Четверг, 22 октября



Период относительно холодной погоды в столице и области продолжается. По ночам, особенно в области, уже подмораживает, но рекорд отрицательно температуры недостижим. До -10,2 градуса остыл воздух в далеком 1892 году. С тех пор таких морозов в это время не случалось. Не случится в этот раз и положительного температурного рекорда. До16,5 градуса прогрелся воздух в 1935 году. В течение дня будут приниматься дожди, но и им не под силу преодолеть рекорд 1906 года. В этот день в Москве выпало 53,7 мм осадков. Это рекорд для всего месяца, а не только для 22 октября.



В прошлом, 2019 году день был теплым, на 5 градусов теплее, чем положено по календарю. Даже ночью воздух не охлаждался ниже 7,3 градуса, а днем было не намного теплее, +10,8 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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