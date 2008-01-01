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В Москву возвращается тепло

ИА "Метеоновости" / 10:02 Четверг, 22 октября



погода, аномалия температуры воздуха достигала -1..-2 градусов. Но к выходным дням тепло вернется в столицу.



В пятницу Московская область окажется в зоне теплого атмосферного фронта с волнами. Время от времени станет приниматься дождь, с юго-западными потоками в теплом секторе атлантического циклона начнет поступать теплый воздух, на уровне 1,5 км температура воздуха повысится на 5-7 градусов, что скажется и на фоне приземной температуры.



В ночь на 23 октября минимальная температура воздуха повысится до 4..6 градусов, днем максимальная температура 11..13 градусов. Средняя суточная температура воздуха приблизится к 8 градусам, что соответствует первым числам октября.



В субботу погоду будет определять южная часть циклона, центр которого с Кольского полуострова сместится на Архангельскую область. В начале ночи еще станет приниматься небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Но будет преобладать облачная погода, дневная температура воздуха около 10 градусов.



В воскресенье столичный регион окажется в зоне холодного фронта, вновь припустит дождь, ветер сменится на северный, ночью в Москве 5..7 тепла, днем 8..10 градусов. Погода будет отставать от календаря почти на 2 декады.







Субботний день будет благоприятным для поездок на природу! / meteonovosti.ru /



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