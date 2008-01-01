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На Чукотке новые рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 22 октября



В теплом секторе циклона, пришедшего с юга, продолжает "греться" Чукотка. Температура воздуха на полуострове превышает привычные показатели на 6-8 градусов, а в континентальных районах аномалия температуры доходит до 12 градусов. Снов придется дополнять климатический справочник. Ведь 21 октября на Чукотке обновились целых пять температурных рекордов. В Анадыре термометры показали +5,5 градуса - ранее, в 1982 году, воздух прогрелся лишь до 4,4 градуса. На мысе Биллингса 4,8 градуса, в то время, как 1960 году было +1,5 градуса. В Эгвекиноте 3,6 градуса, немного тепле, чем в 2005 году (+3,0). Еще один рекорд, +3,7 градуса - мыс Ванкарем. И завершает пятерку Илирней со значением +2 градуса. Предыдущий рекорд, +0,4 градуса, держался с 1974 года.



В ближайшие дни аномально теплая погода сохранится на полуострове. На смену уходящему циклону придет еще один. В отдельных районах будут приниматься осадки, преобладающая температура воздуха -2..-7 градусов, местами до +5, в ночные часы в континентальных районах до -15 градусов. Новые рекорды не заставят себя ждать. / meteonovosti.ru /



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