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Новости погоды


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Грозовые дожди в Приморье


ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 22 октября

  Циклон с юга и активные атмосферные фронты принесли в Приморье погоду, больше характерную для летних месяцев. Но температура, хоть и значительно выше нормы, до летних значений уже не дотягивает. 21 и ночью 22 октября шли проливные дожди, за неполные сутки выпало до 27 мм осадков, усиливался ветер и гремели грозы - явление, очень редкое для второй половины октября. К ночи 22 октября атмосферные фронты добрались и до Хабаровского края. Здесь тоже было очень тепло, прошли сильные дожди, выпало до 15 мм влаги, ветер в порывах усиливался до 21 м/с.

23 октября циклон сохранит влияние в Приморье, но сместится на север. В южной половине пройдут небольшие дожди, зато ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. В северных районах осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами порывы ветра до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 0..+5 градусов, местами до -6. Днем +4..+9, в северо-восточных районах около нуля. / meteonovosti.ru /
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