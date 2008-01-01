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В Пермском крае ляжет снег

ИА "Метеоновости" / 12:54 Четверг, 22 октября



Холодный атмосферный фронт принесет в Пермский край 22 октября снегопады, температура воздуха понизится еще на 3-4 градуса. После обильных снегопадов в отдельных районах края ляжет снег, но надолго снежный покров не задержится, уже 23 октября существенных осадков не ожидается, южный ветер довольно быстро расправится со снегом. Днем термометры покажут -3..+2 градуса. 24 погода начнет портиться. Скажется влияние очередного циклона с ЕТР. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадки усилятся. Пройдет снег, местами мокрый снег, в отдельных районах сильный. Ночью термометры покажут -2..-7 градусов, в горах до -10. Днем -1..+4 градуса. Но и этот снег имеет мало шансов долежать до весны. 25 октября даже ночью около нуля градусов, а днем +1..+6. / meteonovosti.ru /



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