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Новости погоды


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На Камчатке погода успокоится


ИА "Метеоновости" / 13:23 Четверг, 22 октября

  Циклоны и атмосферные фронты терзают Камчатку не первый день. 21 и ночью 22 октября на полуострове снова бушевала стихия. Циклонический вихрь принес очередную порцию непогоды на юг Камчатки. Сильные дожди прошли на юге Камчатки, количество выпавших осадков достигло 27 мм. А ветер на мысах усиливался до 27 м/с. Но уже 23 октября полуостров наконец отдохнет от нашествия циклонов. Атмосферное давление повысится, облаков станет меньше, прекратятся осадки, успокоится и ветер. Днем на юге +7..+12 градусов, на севере +3..+8, ночью на юге -7..-12 градусов, на севере -2..+3, местами до -8 градусов. Такая погода продержится и в выходные. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+6
Пт.
23 окт.
+12
Сб.
24 окт.
+11
Вс.
25 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Ниамей		 -26
Верхоянск

некомфортное место: Беломорск
комфортное место: Намдинь

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