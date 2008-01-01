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На Камчатке погода успокоится

ИА "Метеоновости" / 13:23 Четверг, 22 октября



Циклоны и атмосферные фронты терзают Камчатку не первый день. 21 и ночью 22 октября на полуострове снова бушевала стихия. Циклонический вихрь принес очередную порцию непогоды на юг Камчатки. Сильные дожди прошли на юге Камчатки, количество выпавших осадков достигло 27 мм. А ветер на мысах усиливался до 27 м/с. Но уже 23 октября полуостров наконец отдохнет от нашествия циклонов. Атмосферное давление повысится, облаков станет меньше, прекратятся осадки, успокоится и ветер. Днем на юге +7..+12 градусов, на севере +3..+8, ночью на юге -7..-12 градусов, на севере -2..+3, местами до -8 градусов. Такая погода продержится и в выходные. / meteonovosti.ru /



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