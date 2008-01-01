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Новости погоды


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Опасные заморозки на европейском юге


ИА "Метеоновости" / 13:47 Четверг, 22 октября

  Обширный антициклон удерживает власть над погодой в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Температура по-прежнему выше привычных значений, облаков и осадков мало. Днем воздух прогревается до 15..20 градусов, а ночью при ясном небе стремительно остывает, в отдельных районах до заморозков. Сохранится опасность заморозков и в ближайшую ночь, на 23 октября. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается, в отдельных районах местами сгустятся туманы. Ночью преобладающая температура воздуха +5..+10 градусов, при прояснениях до +1. Заморозки до -3 градусов прогнозируются в Астраханской области, до -1 градуса может подморозит в Краснодарском крае (исключая побережье), а это уже - опасное явление. До -2 градусов может остыть воздух в Ставрополье. А днем снова 15..20 градусов, на юге и на Черноморском побережье до +24 градусов. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
+6
Пт.
23 окт.
+12
Сб.
24 окт.
+11
Вс.
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+9
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Ниамей		 -26
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