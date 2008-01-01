

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Опасные заморозки на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 13:47 Четверг, 22 октября



Обширный антициклон удерживает власть над погодой в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Температура по-прежнему выше привычных значений, облаков и осадков мало. Днем воздух прогревается до 15..20 градусов, а ночью при ясном небе стремительно остывает, в отдельных районах до заморозков. Сохранится опасность заморозков и в ближайшую ночь, на 23 октября. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается, в отдельных районах местами сгустятся туманы. Ночью преобладающая температура воздуха +5..+10 градусов, при прояснениях до +1. Заморозки до -3 градусов прогнозируются в Астраханской области, до -1 градуса может подморозит в Краснодарском крае (исключая побережье), а это уже - опасное явление. До -2 градусов может остыть воздух в Ставрополье. А днем снова 15..20 градусов, на юге и на Черноморском побережье до +24 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



