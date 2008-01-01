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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:24 Пятница, 23 октября

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием атлантического циклона. Сохранится облачная погода с прояснениями, временами пройдет дождь. Юго-западный ветер продолжит поставлять в столицу теплый и влажный воздух. Максимальная температура в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление низкое 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Теплые дни вновь возвращаются в столичный регион. Температура воздуха превысит привычные показатели, днем пройдут дожди. Сохраняется пониженный фон атмосферного давления. В такую погода неважно чувствуют себя люди, страдающие хроническими болезнями бронхов и легких. Из-за высокой влажности воздуха могут напомнить о себе больные суставы. Дополнительным неблагоприятным фактором остается неустойчивый геомагнитный фон. В переходные периоды года, когда организм готовится к холодной зиме, следует заниматься профилактикой сезонных заболеваний. Контролировать артериальное давление, при выходе из дома одеваться теплее. Находить время для прогулок на свежем воздухе. Справиться с плохим настроением помогут травяные чаи, чтение книг или занятие любимым делом. / meteonovosti.ru /
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