

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:08 Пятница, 23 октября



Тепло вернулось в столичный регион. И снова температура воздуха выше привычных значений на 5 градусов. Днем термометры покажут 11..13 градусов, но для обновления рекорда этого недостаточно. В 1989 году воздух прогрелся до 15,9 градуса. Зато не состоится и рекорд минимальной температуры. Под утро 23 октября 1925 года столицу сковал зимний холод, ударили морозы до -13,2 градусов. Наблюдались в этот день и сильные дожди, 20,2 мм небесной влаги выпало на московскую землю в 1970 году. А месячная норма составляет 59 мм.



В прошлом, 2019 году, день был теплым, на 9 градусов теплее, чем положено по календарю. Даже ночью воздух не охлаждался ниже 8,8 градуса, а днем термометры показали 13,5 градуса. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



