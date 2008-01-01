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Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:08 Пятница, 23 октября
Тепло вернулось в столичный регион. И снова температура воздуха выше привычных значений на 5 градусов. Днем термометры покажут 11..13 градусов, но для обновления рекорда этого недостаточно. В 1989 году воздух прогрелся до 15,9 градуса. Зато не состоится и рекорд минимальной температуры. Под утро 23 октября 1925 года столицу сковал зимний холод, ударили морозы до -13,2 градусов. Наблюдались в этот день и сильные дожди, 20,2 мм небесной влаги выпало на московскую землю в 1970 году. А месячная норма составляет 59 мм.
В прошлом, 2019 году, день был теплым, на 9 градусов теплее, чем положено по календарю. Даже ночью воздух не охлаждался ниже 8,8 градуса, а днем термометры показали 13,5 градуса. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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