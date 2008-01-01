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В Санкт-Петербурге кратковременное потепление с дождями

ИА "Метеоновости" / 09:10 Пятница, 23 октября



На этой неделе Северная столица получила несколько предупреждений от грядущей зимы. В понедельник осадки выпадали мокрым снегом и город слегка припорошил первый снежный покров. В ночь на среду, 21 октября, метеостанция Санкт-Петербурга зафиксировала первый в сезоне переход температуры ниже нулевой отметки (-0.9). Погода в целом была прохладной и сырой - только за прошедшие сутки выпало более половины декадной нормы осадков. Некоторые районы города окутывала густая дымка и туман.



Обильные дожди - заслуга фронтальных разделов атлантического циклона. Насыщенный влагой атмосферный вихрь с запада принес и существенное повышение температуры. 23 октября на берегах Невы ожидается +10..+12 выше нуля, но назойливый дождь и умеренный юго-западный ветер добавят дискомфорта. В выходные погода станет прохладной, ночью +1..+4, днем +5..+8. В субботу не исключается кратковременный дождь. В воскресенье атмосферное давление будет расти, существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. / meteonovosti.ru /



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