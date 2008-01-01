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О прошедших дождях в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 23 октября
Днем 22 октября и ночью 23 октября столичный регион находился в зоне атмосферных фронтов. В регионе прошли дожди, в Москве, на ВДНХ за этот период выпало 10 мм осадков, в Измайлове 9 мм, в Немчиновке 8 мм, на Балчуге 7 мм.
По области наиболее интенсивные дожди накрыли север и восток,выпало 10-15 мм, и в ночные часы дождя здесь было больше, чем днем.
Днем 23 октября дожди различной интенсивности в столичном регионе продолжатся, может выпасть до 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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