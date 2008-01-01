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Ноябрь в Москве заметно потеплел

ИА "Метеоновости" / 10:45 Пятница, 23 октября



осени, как правило, делает первые вылазки навстречу зиме и называется предзимьем. Оно наступит, как только среднесуточная температура перешагнет нулевую отметку в сторону отрицательных значений. В это время отмечается самая неустойчивая погода в году. Осадки выпадают сразу в трех фазах: снег, мокрый снег, а то и дождем прольются. Им сопутствуют порывистые ветра и плотная пелена облаков. Хмурому ноябрю по норме полагается совсем немного солнечного света - 13 часов за месяц.



Средняя за прошедшие дни октября температура воздуха на 4 градуса превысила норму и по прогнозам синоптиков теплую эстафету октябрь передаст завершающему осень месяцу - ноябрю.



За весь ряд многолетних наблюдений, проводимых над московской погодой с 1879 года, чаще всего ноябрь был холодным. В 53 годах средняя за месяц температура воздуха оказалась в них на 1 и более градусов ниже нормы. Первенство по холодам принадлежит сразу двум годам: 1993 и 1998. В них средняя за месяц температура оказалась -8 градусов при норме -1.2 градусов. Отрицательная аномалия составила -6.8. В последний раз холодный ноябрь отмечался в 2016 году, температура воздуха не дотянула до нормы полтора градуса.



В 47 годах ноябрь не вышел за рамки климатической нормы и вполне соответствовал сезону.



И только 41 раз последний месяц осени не спешил вступить в зимнюю пору, а в 2013 году и вовсе удивил нехарактерным теплом. Со среднемесячной температурой +4 градуса он стал самым теплым ноябрем за весь ряд инструментальных наблюдений.



Если анализировать погоду за последние 20 лет, то ноябрь в Москве заметно потеплел. Лишь один раз, в уже упомянутом 2016 году, он отважился на ранние холода, 6 раз соответствовал сезону, а в остальные годы был очень теплым.



Будем надеяться, что и в этом сезоне, московская погода придержит морозы на зимнюю пору. / meteonovosti.ru /



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