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Новости погоды


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Атлантика принесла непогоду на северо-запад России


ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 23 октября

  Мощный циклонический вихрь, который накануне кружил над югом Скандинавского полуострова, быстро смещается на запад. И в пятницу, он стал полноправным хозяином погоды в северной половине европейской России. И если в Средней полосе он проявляет себя в основном увеличением облачности и небольшим моросящим дождем, то в северо-западных областях, вблизи центра вихря, погода крайне неблагоприятная и холодная.

В Ленинградской и Новгородской областях циклон проявил себя сильным дождем, выпало от 15 до 18 мм осадков. В Карелии осадки шли уже в виде смешанной фазы: дождя и снега, в отдельных районах они были сильными, до 15 мм. А Мурманскую область и вовсе накрыл снегопад, порывы ветра достигали 19 м/с. Сегодня неблагоприятная погода в этих районах сохранится, но хуже всех придется жителям Мурманской области, где пройдет и снег и мокрый снег, осадки могут быть сильными при ветре 15-17 м/с, на побережье усиление до 23 м/с.

В субботу циклон сместится на юг Республики Коми, его центр будет кружить над Сыктывкаром. На всей территории Республики пройдет снег, в южных районах он может быть сильным. Снегопады и гололедные явления ожидаются субботним днем в Архангельской области.

Температурный фон в большинстве районов Северо-Западного округа будет ниже нормы. В ночные часы от 0 до -5, днем от 0 до +3 градусов. / meteonovosti.ru /
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