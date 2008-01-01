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Жара сохраняется на Кипре и в Турции

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 23 октября



Необыкновенно жаркая для последних чисел октября удерживается погода в восточном Средиземноморье. На Кипре и на юго-востоке Турции дневная температура воздуха преодолевает отметку +30 градусов.



С южными потоками в теплых секторах частных циклонов тепло поступает с севера Африки. Средняя суточная температура воздуха превышает норму на 2-3 градуса. Обилие солнца и отсутствие осадков удерживают и высокую температуру воды, у берегов Кипра 27 градусов.



И в ближайшие выходные дни жаркая погода в указанных районах сохранится. / meteonovosti.ru /



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