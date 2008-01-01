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Аномальное тепло на северо-востоке России
ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 23 октября
Погода центрального месяца осени стала настоящим подарком для жителей Чукотки. За все дни октября среднесуточная температура ни разу не отмечалась ниже нормы, она ежедневно превышала средние многолетние значения на 2-6, а в отдельные дни и на 10 градусов!
В первой декаде температура в округе превысила норму на 2-3, во второй - на 3-5, а в третьей, скорее всего, положительная аномалия составит 6-8 градусов.
Морозы, да и то небольшие, отмечаются в октябре лишь на арктическом побережье. В то же время на восточном побережье Чукотки температура днем повышается до +6 градусов.
Неоднократно в округе отмечались рекорды температуры. Не стал исключением и прошедший день. В Тикси ее максимальное значение 22 октября составило +3.4 градуса, оставив предыдущий рекорд (0.0 градуса) в 1974 году.
До конца месяца на северо-востоке России удержится аномально теплая погода. / meteonovosti.ru /
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