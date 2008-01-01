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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 23 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Местами порывы ветра достигают 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,2..14,0 градуса, Северном 12,9..13,6 градуса, в Северо-восточном 12,4..13,3 градуса, в Восточном 13,2..13,5 градуса, в Юго-восточном 13,21,37 градуса, в Южном 12,6..13,5 градуса, в Юго-западном 12,3..13,5 градуса, в Западном 12,1..13,5 градуса, в Северо-западном 12,1..13,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,5..12,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,9..14,6 градуса, местами порывы до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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