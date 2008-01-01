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Новости погоды


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В России первые 30 градусные морозы


ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 23 октября

  Минувшей ночью в Верхоянске минимальная температура воздуха понизилась до -30,6 градуса. Это первые столь сильные морозы в России в текущем месяце.

Абсолютный минимум температуры в Верхоянске для 23 октября составляет 36,8 градуса, и принадлежит 1957 и 1974 годам. / meteonovosti.ru /
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Верхоянск

некомфортное место: Шенкурск
комфортное место: Асунсьон

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