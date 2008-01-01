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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Суббота, 24 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области вновь температура будет выше климатической нормы, сохранится неустойчивое атмосферное давление и возмущенный геомагнитный фон, содержание кислорода пониженное. Ошибочно считать, что погода и погодообусловленные недомогания бывают только у людей пожилого возраста или при наличии хронических болезней. Когда меняется погода, и метеопараметры выходят за пределы климатических значений, особенно в переходные сезоны года, метеопатические реакции могут развиваться и у лиц молодого возраста с неосложненным анамнезом и даже у детей и подростков. Это ответные реакции организма при снижении защитных сил, переутомления, что может проявляться сосудистыми нарушениями, головной болью, одышкой или сердцебиением, возможны тревога, раздражительность или апатия без видимых причин. Рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, это могут быть прогулки или посильные физические упражнения. В домашних условиях справиться с осенней хандрой помогут ванны с морской солью и эфирными маслами, травяные чаи. / meteonovosti.ru /



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