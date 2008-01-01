

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 24 октября



Тепло вернулось в столичный регион. И снова температура воздуха выше привычных значений на 5 градусов. Днем термометры покажут 11..13 градусов, но для обновления рекорда этого недостаточно. Он останется в 1989 году, когда максимальная температура составила +15,9 градуса. Не состоялся сегодня и рекорд минимальной температуры. Ночь была теплая, а под утро 24 октября 1912 года столицу сковал зимний холод, ударили морозы до -13 градусов, что стало суточным рекордом. Наблюдались в этот день и сильные дожди, 20,6 мм небесной влаги выпало на московскую землю в 1974 году. А месячная норма составляет 59 мм.



В прошлом, 2019 году день был теплым, на 7 градусов теплее, чем положено по календарю. Даже ночью воздух не охлаждался ниже 9,8 градуса, а днем термометры показали 11.7 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



