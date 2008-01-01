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На Дальнем Востоке погода не радует
ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 24 октября
Волновой циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта на востоке Японского моря, начал быстро углубляться и подниматься на север. За сутки он преодолел расстояние от острова Хонсю до Сахалина. Давление в центре вихря понизилось ниже 990 мб. В сферу влияния циклона попал не только российский остров, но большинство районов южной половины Дальневосточного округа. В Приморье циклон отметился сильным дождем, который сопровождался усилением ветра до 29 м/с, В Хабаровском крае осадки шли в виде дождя и снега, добавив в октябрьскую копилку до 63 мм, ветер усиливался до 28 м/с. Сильный дождь и ветер штормовой силы отмечался на юге Курильской гряды. Но наибольшее количество осадков зарегистрировано вблизи центра циклона - на Сахалине: сильный ливень (до 87 мм) и ветер более 30 м/с.. Штормовой ветер отмечался и на юге Камчатского края.
Сегодня циклон остается виновником крайне неблагоприятной погоды в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Курилах и юге Амурской области. Пройдут осадки от умеренных до сильных, местами с мокрым снегом, в Хабаровском крае ожидается налипание мокрого снега и гололедные явления. Сохранится штормовой ветер.
В воскресенье циклон переместится в Охотское море. Ухудшение погоды ожидается в Камчатском крае и на охотском побережье Магаданской области.
В понедельник циклон приблизится к Камчатке, а значит, на улучшение погоды на полуострове рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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