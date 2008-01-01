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Новости погоды


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Октябрь в центре России завершается рекордами тепла


ИА "Метеоновости" / 11:13 Суббота, 24 октября

  На предстоящей неделе октябрь завершает свое пребывание. Фактические данные и прогноз до конца месяца указывают на то, что почти на всей территории России он войдет в историю наблюдений теплым. Это касается и центральных областей Европейской России, где, несмотря на колебания температуры в течение месяца, средняя температура октября выходит на 4 и более градусов выше нормы. Возврат очень теплой погоды, нагрянувший на центральные области в минувшую пятницу, обязан атлантическому циклону. Сам вихрь продвигался по Европейскому северу, а центральные области оказались в теплом секторе циклона. Адвекция теплого воздуха стала причиной значительного повышению температуры и установлению новых рекордов.

Они зарегистрированы в Московской, Тульской и Рязанской областях Центрального федерального округа.

Так в Коломне максимальная температура 23 октября повысилась до +16.2 градусов, что на одну десятую градуса выше рекорда 1989 года. В Туле было еще теплее, +16.4 градуса, что также стало суточным рекордом (предыдущий, +14.9, отмечался в прошлом году). В поселке Павелец, что в Рязанской области, было немного прохладнее, +14.8, но и это значение температуры стало выше удерживающегося с 1989 года рекорда в +14.5 градуса.

Теплая погода в Центральной России сохранится до конца месяца, но аномально высоких температур уже не ожидается. / meteonovosti.ru /
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