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Атлантический циклон продвигается на восток

ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 24 октября



Циклон, в завершении рабочей недели приблизившийся к российским рубежам с запада, продолжает углубляться и почти не меняет своего положения. Сегодня его центр кружит над Кольским полуостровом. В Мурманской области в пятницу шли сильные осадки в виде снега и мокрого снега, продолжались они и в ночь на субботу.



Постепенно циклон продолжает охватывать своим влиянием и другие районы Северо-Западного округа. Сегодня в Архангельской области сильные осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления, налипание мокрого снега, В Республике Коми - сильный снег, переходящий в дождь, а в воскресенье - сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, гололедные явления. Неблагоприятная погода сопровождается низким температурным фоном.



Улучшение погоды (прекращение осадков) в Архангельской области и Республике Коми ожидается в понедельник. А вот к Кольскому полуострову в начале недели подойдет очередной циклонический вихрь и на улучшение погоды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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