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Якутия - не только полюс холода

ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 24 октября



Якутия отличается продолжительным зимним периодом и коротким летним. Октябрь в Якутии уже зимний месяц. И установление снежного покрова практически по всей территории Республики тому подтверждение. В настоящее время высота снега на северо-востоке Якутии достигает полуметра.



Но даже в самой холодной Республике России случаются температурные рекорды. Как например накануне, 23 октября , в поселке Мирный, расположенном на юго-западе Якутии, максимальная температура составила +5.2, что выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1992 года на два с половиной градуса.



Еще один якутский населенный пункт вошел в число рекордсменов. Метеостанция Чумпурук зарегистрировала максимальную температуру +3.6. И здесь аналогичное тепло отмечалось в 1992 году. / meteonovosti.ru /



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