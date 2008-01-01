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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Воскресенье, 25 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В воскресный день в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода, местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление начнет повышаться, но останется еще ниже нормы. Влажность воздуха в утренние и вечерние часы высокая, содержание кислорода в приземном слое близко к нормальным значениям. Такая погода не должна оказывать негативного влияния на самочувствие большинства людей. И лишь у метеозависимых людей с различными сосудистыми нарушениями, склонных к спастическим реакциям, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, артериальной гипертонией могут отмечаться недомогания и ухудшение самочувствия, головные боли, вегетативные дисфункциональные расстройства, "скачки" артериального давления и др., что может быть вызвано колебаниями атмосферного давления. Контроль артериального давления, прием назначенных врачом гипотензивных препаратов помогут избежать нежелательных симптомов, а также следует по возможности больше бывать на свежем воздухе, больше двигаться, что благотворно влияет на сосудистые реакции, снижает проявления кислородного дефицита и гиподинамии.



Геомагнитный фон 25 октября прогнозируется слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /



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