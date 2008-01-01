

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 25 октября



В воскресный день влияние атлантического циклона продолжит ослабевать и небольшой дождь пройдет уже не повсеместно. Температура воздуха в дневные часы повысится до 8:10 градусов, что значительно выше нормы. Но даже такое тепло не сравнится с тем, какое наблюдалось в столице в далеком 1923 году. Тогда максимальная температура составила +14.9, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. Прошедшая ночь также была теплой, что исключило установление рекорда суточного минимума. Под утро 25 октября в 1885 году ударили нешуточные морозы, до -15.1 градуса. И это рекорд, но уже минимальной температуры. Сильными осадками вошел в историю наблюдений этот день в 1978 году, на московскую землю вылилось 11.2 мм осадков.



В прошлом, 2019 году день был теплым и без осадков. Температура ночью +9, днем +12.6 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



