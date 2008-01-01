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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 25 октября

  В воскресный день влияние атлантического циклона продолжит ослабевать и небольшой дождь пройдет уже не повсеместно. Температура воздуха в дневные часы повысится до 8:10 градусов, что значительно выше нормы. Но даже такое тепло не сравнится с тем, какое наблюдалось в столице в далеком 1923 году. Тогда максимальная температура составила +14.9, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. Прошедшая ночь также была теплой, что исключило установление рекорда суточного минимума. Под утро 25 октября в 1885 году ударили нешуточные морозы, до -15.1 градуса. И это рекорд, но уже минимальной температуры. Сильными осадками вошел в историю наблюдений этот день в 1978 году, на московскую землю вылилось 11.2 мм осадков.

В прошлом, 2019 году день был теплым и без осадков. Температура ночью +9, днем +12.6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+9
Пн.
26 окт.
+10
Вт.
27 окт.
+10
Ср.
28 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Киркук		 -24
Шелагонцы

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Данапур

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