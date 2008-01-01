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На Дальнем Востоке выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 25 октября



Активный циклон, уроженец Японского моря, в конце минувшей недели обрушился сильными проливными дождями и штормовыми ветрами на Российский Дальний Восток.



Накануне, в Хабаровском крае выпало до 47 мм осадков, порывы ветра достигали 28 м/с. Сахалин залил сильный дождь, количеством до 60 мм при ветре в порывах до 26 м/с. На севере Курильской гряды - очень сильный дождь (до 94 мм), ветер усиливался в порывах до 22 м/с. На юге Камчатского края сильный дождь количеством до 29 мм, а ветер в порывах достигал ураганной силы, до 33 м/с.



В Хабаровске 24 октября был перекрыт рекорд по осадкам, выпало 42 мм, прежний 19 мм продержался с 2008 года. Обновился рекорд по осадкам и в Поронайске (Сахалинская область) 24 октября налило 44 мм, прежний составлял 40.9 мм и зафиксирован в 1993 году.



Сегодня, 25 октября, циклон вышел на акваторию Охотского моря. Дожди разной интенсивности и продолжительности отмечаются на побережье Хабаровского края, на Сахалине, и юге Камчатки.



В начале новой недели центр циклона приблизится к южной половине Камчатки, где при облачной погоде ожидаются дожди и порывистый ветер.



На Сахалине и Курильских островах дожди будут идти с перерывами, ветер ослабеет, и его порывы не превысят 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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