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В Забайкалье рвется ненастье

ИА "Метеоновости" / 12:29 Воскресенье, 25 октября



Большую часть октября погода в Забайкалье формировалась под влиянием обширного антициклона. Осадков не было, а благодаря солнечному прогреву среднесуточная температура превышала многолетние значения на 1-3 градуса.



Еще сегодня тепло и в основном без осадков. Однако, уже во второй половине дня погода изменилась. С приближением циклона и его атмосферных фронтов, в западной половине Забайкальского края пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Бурятии ближе к вечеру воскресного дня начнутся дожди, быстро переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Наиболее ненастная погода ожидается в северной половине республики.



В начале новой недели в Забайкальском крае пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в южной половине порывы ветра могут достигнуть штормовой силы, 24 м/с, и днем уже только 0..+5, а местами подморозит и до -5 градусов



В Бурятии местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах усиление ветра в порывах 15-17 м/с, днем 0..+5, местами до -5 градусов.



В Забайкалье возможно образование гололедицы и снежного наката. / meteonovosti.ru /



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