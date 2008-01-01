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Новости погоды


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В Якутии новые рекорды температуры


ИА "Метеоновости" / 12:40 Воскресенье, 25 октября

  Накануне, 24 октября, большая часть Якутии находилась под присмотром антициклона. Осадков почти не было, и в дневные часы воздух заметно прогревался, особенно на северо-востоке республики, где среднесуточная температура превысила климатическую норму на 9-10 градусов .

В Усть-Мома столбик термометра остановился у отметки 4.4, предыдущий абсолютный максимум для 24 октября 1.5 градуса зафиксирован в 1999 году. 10.8 якут 25.10 2.2 в 2008 26.10 -1.6 в 1999

В населенном пункте Восточная было -3.7, что выше прежнего рекорда на 0.8 градуса, продержавшегося с 1963 года. Кстати, это уже в третий раз за прошедшие дни октября обновляются инструментальные наблюдения за погодой.

В начале новой недели, из Забайкалья, начнет подниматься циклон с атмосферными фронтами. На западе, на юге и в центре пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, на юго-западе местами сильные, на северо-востоке и юго-западе ветрено. / meteonovosti.ru /
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