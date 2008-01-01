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В северном полушарии продолжается сезон тропических циклонов

ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 25 октября



Во второй половине минувшей недели в Филиппинском море сформировалась тропическая депрессия, которая 25 октября стала тропическим штормом "SAUDEL". Давление в центре 998 гПа, скорость ветра вблизи центра составляет 20 с порывами 30 м/с. Но уже в начале новой недели он станет тропической депрессией, которая, тем не менее, будет оказывать влияние на южную часть острова Лусон. Во вторник, 27 октября выйдет в Южно-Китайское море и продолжит движение к центральной части Вьетнама.



На северо-западе Тихого океана еще один тропический шторм "MOLAVI". Давление в центре 990 гПа, скорость ветра вблизи центра составляет 28 с порывами до 40 м/с. "MOLAVI" усиливается и 27 октября он достигнет стадии тайфуна, скорость ветра вблизи центра возрастет до 36 с порывами 50 м/с.



В Атлантическом океане сформировалась новая тропическая депрессия. Она быстро развивается, уже достигла стадии тропического шторма и получила название "ZETA". 26 октября станет сильным тропическим штормом, а 28 октября - ураганом.



В Атлантике на сегодняшний день уже есть действующий ураган "EPSILON". Скорость ветра вблизи центра 33 с порывами до 40 м/с. Но уже 26 октября он станет внетропическим циклоном, скорость ветра останется высокой 30 с порывами до 40 м/с. / meteonovosti.ru /



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