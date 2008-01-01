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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Понедельник, 26 октября



Предстоящим днём в Московском регионе формированием погодных условий займётся погожий антициклон. На его западной периферии, вдали от атмосферных фронтов осадков не предвидится, а солнышко порадует нас своим присутствием, и такая погода напомнит нам прекрасное время "бабьего лета".



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 26 октября температура воздуха вновь будет выше климатической нормы, в столице потеплеет до 10..12 градусов, по области до 7..12. Ветер западного, юго-западного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и сохранится возмущенный геомагнитный фон, содержание кислорода пониженное.



Ошибочно считать, что погода и погод обусловленные недомогания бывают только у людей пожилого возраста или при наличии хронических болезней. Когда меняется погода, и метеопараметры выходят за пределы климатических значений, особенно в переходные сезоны года, метеопатические реакции могут развиваться и у лиц молодого возраста с неосложненным анамнезом и даже у детей и подростков. Это ответные реакции организма при снижении защитных сил, переутомления, что может проявляться сосудистыми нарушениями, головной болью, одышкой или сердцебиением, возможны тревога, раздражительность или апатия без видимых причин.



Умеренная физическая активность (ходьба скандинавская, прогулки или дозированные терренкуры, дыхательная гимнастика) на свежем воздухе снижают психо-эмоциональное напряжение, насыщают кровь кислородом. Можно устроить себе курорт дома: принять вечером ванну с морской солью, хвойным экстрактом или с ароматическими добавками (температура воды должна быть не выше 38 градусов и продолжительность процедуры 10-15 минут), которые улучшают общее состояние и нормализуют нервную систему и отвар из плодов шиповника, чай из мяты, мелиссы и ромашки, настойка валерианы, пустырника и боярышника (можно смешать эти три настойки) по 20-30 капель.



Геомагнитный фон 26 октября прогнозируется неустойчивый, обстановка от слабо возмущенной до возмущенной, возможны отдельные периоды малой магнитной бури. / meteonovosti.ru /



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