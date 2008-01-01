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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:28 Понедельник, 26 октября



Начало новой недели в столичном мегаполисе порадует теплом, проглядывающим солнцем, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха остается выше климатической нормы. Но рекордов ждать не приходится.



Самая холодная ночь 26 октября наблюдалась в позапрошлом веке, в 1880 году столбик термометра опустился до отметки -15.2. Самый теплый день 26 числа с температурой 15.6 градуса зафиксирован в 1954 году.



В 1958 году на московскую землю обрушились сильные дожди. Выпало 19.6 мм при норме 59 мм.



В прошлом, 2019 году, этот день был очень теплый, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 10.4 градуса. Температура ночью была 8.1 днем 13 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /



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