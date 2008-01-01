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Наводнения в Италии - следствие глобального потепления

ИА "Метеоновости" / 09:58 Понедельник, 26 октября



Глобальное потепление привело не только к росту температуры воздуха, но и к повышению температуры воды. За последние 15 лет Средиземное море, по данным климатологов, потеплело на 0,5 градуса. Это привело к изменению климата средиземноморских стран, и в частности Италии: число экстремальных погодных явления здесь за последние 10 лет увеличилось в 5 раз.



Сильные ливни все чаще превращают Италию в страну наводнений.



Итальянский климатолог Антонелло Пазини считает, что Италия находится в центре образования циклонов. Потепление моря приводит к тому, что в климатической системе формируется больше энергии, которая потом разряжается на суше. Поэтому ни в одной другой европейской стране экстремальные погодные аномалии не набирают обороты такими темпами, как в Италии. / meteonovosti.ru /



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