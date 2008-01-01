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Новости погоды


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Санкт-Петербург не сдается предзимью


ИА "Метеоновости" / 10:49 Понедельник, 26 октября

  В Северной столице первые звоночки недалекой зимы уже прозвенели - на прошлой неделе город увидел и первые заморозки, и первый снег и даже небольшой снежный покров. Но тренд в сторону предзимья прервался потеплением - в минувшую пятницу температура в городе подпрыгнула до +12. Прошедшие выходные получились типично осенними, как по температуре, так и по периодически принимающимся моросящим осадкам.

Наступившая неделя принесла теплую, но довольно сырую погоду. Благодаря переносу воздушных масс с Атлантики заморозков на берегах Невы не ожидается, температура днем повысится до +10..+13. Но Атлантика намерена поделиться не только теплом, но и влагой - кратковременные дожди, преимущественно небольшие, возможны чуть ли не каждый день. По предварительным прогнозам, в конце недели ветер перейдет на северную четверть, заметно похолодает. / meteonovosti.ru /
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