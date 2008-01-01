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Антициклон - залог "золотого" октября в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:52 Понедельник, 26 октября
Блокирующий антициклон, раскинувший владения над Европейской Россией, удерживает в Средней полосе России комфортную погоду, сухую и относительно теплую. В столичном регионе аномалия средней суточной температуры воздуха будет колебаться около +5 градусов, и существенных осадков не ожидается.
В начале недели Московская область окажется в гребне высокого атмосферного давления, при переменной облачности дождей не ожидается, минимальная температура в Москве 5..7 градусов, днем температура повысится до 10..12 градусов.
В конце рабочей недели атмосферное давление понизится, с севера вклинится барическая ложбина. Местами возможен небольшой дождь, но на температурный режим это существенно не повлияет.
Средняя месячная температура нынешнего октября превысит +4 градуса, что выведет его в число лидеров по теплу. И октябрь 2020 года станет "золотым"! / meteonovosti.ru /
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