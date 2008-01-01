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Аномальное тепло в Якутии сменится снегопадами

ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 26 октября



В Якутии погода постепенно меняется. Атмосферное давление растет, антициклон стремится занять привычное место. Но до недавнего времени в погоду вмешивались циклоны. Теплый воздух поступал как с атлантическими циклонами, так и с южными. Температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8 градусов, в отдельных районах аномалия достигала 11 градусов. И снова обновились температурные рекорды. В Алдане воздух прогрелся до 7,2 градуса, чего здесь не случалось с 1955 года. Да и в том году столбики термометров поднялись лишь до отметки 5,9 градуса. Еще один рекордсмен, Усть-Мома, температура воздуха 2,5 градуса. Ранее, в 2008 уже был установлен рекорд, воздух прогрелся до 2,2 градуса.



27 октября ожидается похолодание. Повышенный фон атмосферного давления сохранится, ночью при ясном небе подморозит. Гребень с юга и атмосферные фронты принесут снегопады. На большей части территории пройдет небольшой снег, на юге снег, местами сильный. Ночью термометры покажут -9..-14 градусов, при прояснении -14..-19, на юге -5..-10, в северных районах до -25. Днем уже прохладно, -4..-9 градусов, даже на юге 0..-5, а в северных районах местами до -20 градусов. О рекордах максимальной температуры следует на время забыть. / meteonovosti.ru /



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