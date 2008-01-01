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Проливные дожди в Приволжском округе

ИА "Метеоновости" / 12:02 Понедельник, 26 октября



Активный циклон, шедший с северо-запада ЕТР, добрался до Урала. Не оставил без внимания Центральный район, где ранее отмечались сильные дожди, сильные дожди достались и Приволжскому округу. 25 октября сильные дожди отмечались в Пензенской и Самарской областях, в Башкирии. Выпало до 20 мм осадков. В Саратовской и Оренбургской областях осадков выпало больше, до 25 мм.



27 октября погода станет меняться. Активный циклон отправится портить погоду на Урал и в Западную Сибирь. В Приволжском округе атмосферное давление подрастет, сюда распространится антициклон из средней полосы ЕТР. Местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. Температура воздуха понизится. Ночью -2..-7, местами 0..+5, днем +2..+7. / meteonovosti.ru /



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