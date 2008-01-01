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Ненастный циклон кружит над Охотским морем

ИА "Метеоновости" / 13:03 Понедельник, 26 октября



Циклонический вихрь, пришедший со стороны Японии, вновь не дает покоя жителям Дальнего Востока. Циклон обосновался над Охотским морем и оказывает влияние на побережье. С ним были связаны сильные дожди и порывистый ветер 25 октября в Хабаровском крае. Выпало до 26 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Ветрено было и в Магаданской области. Атмосферный фронт, пересекавший Сахалин, постарался на славу. 25 и ночью 26 октября количество выпавших осадков достигло 30 мм, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Основной удар стихии пришелся на южные районы Камчатки. Здесь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 61 мм осадков. Ветер в порывах достигал 25 м/с.



27 октября циклон сместится в акваторию Берингова моря. В Магаданской области, в Хабаровском крае и на Сахалине атмосферное давление повысится, облаков и осадков станет меньше, ослабеет и ветер. Камчатка окажется в тыловой, холодной части циклона. На юге полуострова местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью 0..+5, при прояснении до -7, днем +6..+11, при облачности 0..+5. В северной половине облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ночью около нуля, при прояснении до -9, днем +5..+10, при облачности до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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