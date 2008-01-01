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Новости погоды


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На юге днем лето, ночью предзимье


ИА "Метеоновости" / 13:58 Понедельник, 26 октября

  Антициклон поддерживает теплую и малооблачную погоду на юге ЕТР. Облаков мало, осадков нет вовсе, температура воздуха превышает привычные показатели на 5-7 градусов. Днем воздух прогревается до рекордных показателей, а ночью уже холодно, на севере округа по ночам подмораживает. Очередные рекорды были установлены 25 октября как в Южном, так и в Северо-Кавказском автономных округах. В Таганроге воздух прогрелся до 20,6 градуса. Предыдущий рекорд держался почти сто лет, в 1927 году было 18,4 градуса. В Астрахани 23,4 градуса (21,3 в 1946 году). В Минеральных Водах 27,5 градуса, в Буденновске 27,3. В Гудермесе 26,2 градуса. В Красной поляне 24,2 градуса.

Антициклон сохранит влияние и 27 октября. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Ночью +6..+11, на юге до +15, в Ростовской и Волгоградской областях до -3 градусов. Днем на севере 15..20, в южных областях 20..25, в районе Сочи до +28 градусов. Новые рекорды не за горами. / meteonovosti.ru /
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