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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Вторник, 27 октября



Предстоящим днем столичный регион останется на западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе день будет довольно теплый, днем воздух прогреется до 10..12 градусов, что выше климатических значений, атмосферное давление повышенное, геомагнитный фон возмущенный, содержание кислорода в пределах нормы.



Ошибочно считать, что метеочувствительность и метеообусловленные недомогания бывают только у людей пожилого возраста или при наличии хронических болезней. Когда меняется погода, и метеорологические параметры выходят за пределы климатических значений, особенно в переходные сезоны года, метеопатические реакции могут развиваться и у лиц молодого возраста с не осложненным анамнезом, у детей и подростков. Это является ответной реакцией организма на внешний, в частности, погодный раздражитель при сниженных защитно- приспособительных механизмах, переутомлении и др., что проявляться сосудистыми нарушениями, одышкой или сердцебиением, головными болями, возникающими без серьезных причин тревожными или депрессивными состояниями, раздражительностью, упадком сил и др.



В период неустойчивой погоды особенно внимательно следует относиться к своему здоровью: по мере возможности сохранять физическую активность (прогулки и дозированные терренкуры, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика) на свежем воздухе оказывают благоприятное влияние на нервную систему: снижают психо-эмоциональное напряжение, насыщают кровь кислородом.



Геомагнитный фон 27 октября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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