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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:58 Вторник, 27 октября



Тепло вновь вернулось в столичный регион. Температура воздуха выше привычных значений на 6 градусов. Днем воздух прогреется до 10..12 градусов, но значение рекордным не станет. Самым теплым этот день был в 1949 году, воздух прогрелся до 15 градусов. А самая холодная ночь 27 октября наблюдалась в 1912 году, столбик термометра опустился до отметки -17,6 градуса. В нынешнем году даже заморозков в ближайшее время не прогнозируется, не то, что морозов.



В 1935 году на московскую землю обрушились сильные осадки. Выпало 27,3 мм влаги при норме 59 мм.



В прошлом, 2019 году, этот день был очень теплый, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 10 градусов. Температура воздуха ночью 10,8 градуса, днем 13,2. При облачной с прояснениями погоде осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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