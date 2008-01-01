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Когда Москву укроет снег?

ИА "Метеоновости" / 10:03 Вторник, 27 октября







Октябрь в столице закончится теплой погодой, и в первой декаде ноября температура воздуха останется выше климатической нормы. В ночные часы температура воздуха может местами понижаться до небольших отрицательных значений, но на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. К середине месяца местами к небольшому дождю может подмешиваться мокрый снег, и лишь в последней декаде ноября столичную землю припорошит снежок. Но удержится ли он надолго?



Как правило, между образованием временного снежного покрова и установлением постоянного снежного покрова в Москве проходит месяц. По климату средняя дата формирования временного снежного покрова -28 октября, а постоянного 28 ноября.







В прошлом году временный снежный покров образовался 31 октября и продержался 2 суток. И в ноябре больше снега не было. А постоянный снежный покров сформировался только в январе. / meteonovosti.ru /



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