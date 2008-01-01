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На российских курортах бархатный сезон продолжается

ИА "Метеоновости" / 10:18 Вторник, 27 октября



В летний период погода на черноморских курортах соответствовала сезону. И в июле, и в августе температура воздуха не вышла за рамки климатической нормы. А начиная с сентября на юге европейской территории установилась аномально теплая погода, которая и по сегодняшний день сохраняет летние черты.



В первый осенний месяц даже по ночам температура приближалась к двадцатиградусной отметке, днем колебалась от 25 до 30 градусов, а в отдельные дни повышалась до +35 градусов. Октябрь подхватил теплую эстафету, и центральный месяц осени проявил себя лишь понижением ночной температуры до 11:16 градусов, а днем она оставалась на летнем уровне.



Так, накануне, в понедельник, в Сочи воздух прогрелся до +26 градусов, а ряде курортных городов были установлены новые рекорды суточного максимума.



В Анапе максимальная температура составила +23.7, что на 0.7 градуса выше рекорда прошлого года, в Красной Поляне новый максимум для 26 октября теперь составляет +24.8, предыдущий, +23.2, остался в 1942 году. Но самым теплым день оказался в Туапсе, в дневные часы воздух прогрелся до +27.1, предыдущий рекорд, +25.7 градуса принадлежал 1981 году.



Средняя температура за прошедшие дни октября превышает норму на 6-7 градусов. Аналогичное тепло сохранится в Крыму и Краснодарском крае до конца месяца. Температура воды на сегодняшний день составляет 21-22 градуса. / meteonovosti.ru /



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