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Новости погоды


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Кипр уже не будет изнывать от жары


ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 27 октября

  На третьем по площади средиземноморском острове Кипр установилась очень жаркая погода. Обычно дневная температура в это время постепенно понижается и составляет около 25 градусов. Но в городе Никосия уже не первый день удерживается жара в +34..+35 градусов. Очень теплый воздух поступает на остров с южными ветрами из Африки.

Но уже сегодня в погоде Кипра произошли изменения. Северо-западные ветра сбили жару, и максимальная температура в курортном городе не превысит отметку в +30 градусов.

В дальнейшем похолодание продолжится и до конца недели погода будет вполне комфортной, температура в дневные часы ожидается в пределах 23:25 градусов. / meteonovosti.ru /
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