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Новости погоды


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Тропический циклон "ZETA" стал ураганом


ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 27 октября

  25 октября в Карибском море образовалось тропический циклон "ZETA , который быстро развилось до стадии урагана. 27 октября давление в центре этого вихря составило 982гПа, скорость ветра достигла 35м/, порывы до 42 м/с. Ураган оказался в опасной близости от полуострова Юкатан.

28 октября ураган усилится, скорость ветра достигнет в порывах до 45м/с, в стадии тропического возмущения он просуществует до 30 октября.

Этот ураган, 27 по счету в этом сезоне, стал самым ранним, двадцать седьмым по счету. До этого таким был тропический шторм "EPILON", который сформировался 29 ноября 2005 года. / meteonovosti.ru /
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