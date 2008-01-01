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Неделя на Урале началась с ухудшения погоды.

ИА "Метеоновости" / 11:41 Вторник, 27 октября



Глубокий циклонический вихрь с давлением в центре менее 985 мб уже в понедельник заявил о себе ухудшением погоды на Урале. Во второй половине дня в Свердловской и Челябинской областях начался мокрый снег, усилился ветер, отмечалось отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления. Местами выпало до 30 мм осадков.



Сегодня циклон будет медленно смещаться на восток, его центр окажется между Екатеринбургом и Омском. На Среднем и Южном Урале сохранится неблагоприятная погода: очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах и деревьях, ухудшится обстановка на дорогах, ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы, усиление ветра до 25 м/с. В Челябинской области - установление временного снежного покрова. Температурный фон на Урале в тыловой части циклона будет ниже нормы.



Влияние циклона начнет ощущаться в южных районах Сибири. От Омска до Красноярска погода сегодня и в ближайшие дни будет неустойчивой, с осадками в виде дождя, снега и мокрого снега, местами сильными, усилением ветра. Температура воздуха до конца месяца останется выше нормы. / meteonovosti.ru /



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